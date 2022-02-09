Доннарумма: у нас отличные отношения с Кейлором Навасом, мне нравится конкуренция

Вратарь «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннарумма поделился впечатлениями от игры за парижан.



«ПСЖ» всегда был в моей судьбе. Аль Хелаифи и Леонардо давно хотели видеть меня в команде. Я счастлив во Франции. У меня нет проблем с Кейлором Навасом — у нас отличные отношения. Мне нравится конкуренция», — приводит слова Доннаруммы журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

«ПСЖ» стартовал в Кубке Франции с 1/32 финала, где подопечным Маурисио Почеттино удалось крупно обыграть на выезде «Феньи Ольнуа» (3:0), затем парижане так же уверенно разобрались с «Ванном» (4:0). Однако затем проиграли «Ницце» и выбыли из турнира. «Пари Сен-Жермен» набрал 53 очка и занимает первое место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2021/2022.