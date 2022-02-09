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Интернет-магазин «Арсенала»: ваша корзина пуста, как шкаф для трофеев «Тоттенхэма»

Интернет-магазин «Арсенала»: ваша корзина пуста, как шкаф для трофеев «Тоттенхэма»
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Лондонский «Арсенал» подшутил над количеством трофеев у «Тоттенхэм Хотспур».

Как сообщает Goal.com, при наведении курсора на корзину на сайте интернет-магазина «Арсенала» появлялся текст: «Ваша корзина так же пуста, как шкаф для трофеев «Тоттенхэма».

Скриншот с сайта «Арсенала».

Скриншот с сайта «Арсенала».

Позже «канониры» заявили, что сообщение появилось на сайте по ошибке.

Напомним, последний на данный момент трофей «шпоры» выиграли в 2008 году, одержав победу в Кубке лиги. В чемпионате Англии «Тоттенхэм» не побеждал с 1961 года.

После 21 сыгранного тура «Арсенал» располагается на 6-м месте в турнирной таблице АПЛ, имея в своём активе 36 очков. «Тоттенхэм» следует в таблице за «канонирами», у «шпор» 36 очков.

Видеообзор матча 23-го тура АПЛ «Арсенал» — «Бёрнли»:

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