ФИФА получила 17 млн заявок на покупку билетов на ЧМ-2022. На турнир в России было 3,5 млн

Старт продаж билетов на чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре вызвал огромный спрос во всём мире. Первый период продаж начался 19 января и завершился 8 февраля.



Как сообщается на официальном сайте ЧМ-2022, за это время фанаты со всего мира запросили 17 млн билетов. Самый высокий спрос исходил от болельщиков из Катара, за ними следовали фанаты из Аргентины, Бразилии, Англии, Франции, Индии, Мексики, Саудовской Аравии, Объединённых Арабских Эмиратов и Соединённых Штатов Америки.



Самыми востребованными стали билеты на финал, который пройдёт 18 декабря на стадионе «Лусаил». Только на этот матч было подано 1,8 млн заявок.



Отметим, что на чемпионат мира – 2018, который проходил в России, в первый период продаж было подано почти 3,5 млн заявок.



Чемпионат мира в Катаре пройдёт с 21 ноября по 18 декабря.

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