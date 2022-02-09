«Астон Вилла» хочет летом купить хавбека «Брайтона». В январе его не продали за € 30 млн

Полузащитник «Брайтон энд Хоув Альбион» Ив Биссума может летом сменить команду. В услугах 25-летнего игрока заинтересована «Астон Вилла», сообщает The Telegraph.
По информации источника, во время зимнего трансферного окна «львы» пытались купить хавбека за £ 25 млн (около € 30 млн), но получили отказ. Тем не менее, «Астон Вилла» предпримет летом ещё одну попытку приобрести игрока.
Малийский полузащитник выступает за «Брайтон» с 2018 года, куда перешёл из «Лилля» за € 16,8 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2023 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.
В нынешнем розыгрыше чемпионата Англии Биссума сыграл в 14 матчах, в которых отдал одну результативную передачу.
Видеообзор матча 23-го тура АПЛ «Эвертон» — «Астон Вилла»:
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