«Барселона» продлит контракт с Гави до 2027 года
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«Барселона» продлит контракт с Гави до 2027 года. Об этом сообщает Sport.es.
По информации источника, переговоры между сторонами находятся в продвинутой стадии. Клуб предлагает футболисту контракт сроком до 2027 года с отступными в размере € 1 млрд.
17-летний Гави в нынешнем сезоне принял участие в 27 матчах испанской Ла Лиги и Лиги чемпионов, забив два гола и отдав три голевые передачи. Контракт полузащитника с «Барселоной» истекает в 2023 году. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость хавбека в € 40 млн.
«Барселона» — «Атлетико М». Обзор матча. Ла Лига 21/22. 23-й тур:
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