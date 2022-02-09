«МЮ» хочет подписать защитника «Боруссии» Дортмунд. Игрока готовы продать за € 30 млн

Защитник дортмундской «Боруссии» Мануэль Аканджи может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах 26-летнего игрока заинтересован «Манчестер Юнайтед», сообщает Sport1.



По информации источника, главный тренер манкунианцев Ральф Рангник лично хочет видеть швейцарца в команде. Сам игрок мечтает попробовать свои силы в чемпионате Англии. Руководство немецкого клуба готово расстаться с Аканджи за € 30 млн.



Защитник выступает за «Боруссию» с 2018 года, куда перешёл из «Базеля» за € 21,5 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2023 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.



В нынешнем розыгрыше немецкой Бундеслиги Аканджи сыграл в 17 матчах, в которых не сумел отметиться результативными действиями.

Видеообзор матча 24-го тура АПЛ «Бёрнли» — «Манчестер Юнайтед»:

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