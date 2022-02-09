Левандовски хочет завершить карьеру в «Реале». Его могут купить, если не подпишут Холанда

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски может продолжить карьеру в испанской Примере.



Как сообщает AS, 33-летний польский форвард хотел бы завершить карьеру в мадридском «Реале». Игрок принял решение летом покинуть «Баварию». Роберт сказал своим агентам работать над переходом в «Реал».



Отмечается, что «сливочные» могут подписать игрока «Баварии», если им не удастся заполучить нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.



Поляк играет за «Баварию» с 2014 года, куда перешёл на правах свободного агента как раз из дортмундской «Боруссии». Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2023 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.



Левандовски забил 24 гола и отдал одну результативную передачу в 21 матче немецкой Бундеслиги. В Лиге чемпионов у поляка девять голов и две передачи в шести матчах.

Видеообзор матча 23-го тура Примеры «Реал» — «Гранада»:

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