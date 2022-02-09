Видеообзор победы «Интера» над «Ромой» в матче 1/4 финала Кубка Италии

В ночь с 8 на 9 февраля мск в матче 1/4 финала Кубка Италии «Интер» принимал на своём поле «Рому». Встреча прошла на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане. Противостояние завершилось победой хозяев со счётом 2:0.
Видеообзор матча 1/4 финала Кубка Италии «Интер» — «Рома»:
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Уже на 2-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Интера» Эдин Джеко, ранее выступавший в составе римского клуба. Результативную передачу отдал полузащитник Иван Перишич. На 68-й минуте форвард миланской команды Алексис Санчес установил итоговый счёт встречи, забив гол после передачи защитника Маттео Дармиана.
Таким образом, «Интер» вышел в полуфинал Кубка Италии, а «Рома» завершила выступление в турнире. Миланский клуб сыграет в 1/2 финала с победителем пары «Милан» — «Лацио». Действующим обладателем Кубка Италии является туринский «Ювентус».
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