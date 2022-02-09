Юри Алберто: в школе мне порой говорили: это «Юрий Гагарин, первый человек в космосе»

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Юри Алберто рассказал о своём имени.
«Это вроде имя, которое давали русским принцам, правильно? Имя выбрала мама, папа поддержал. Они говорили мне, что выбрали это имя из-за королевских кровей, ведь в России так называли наследников престола. Конечно, я знал, что первый человек в космосе — Юрий Гагарин. Само собой, я знал это из уроков истории. В школе учителя всегда подшучивали над этим. Говорили, что меня зовут так же, как и космонавта. Даже порой обращались ко мне так: «Это Юрий, Юрий Гагарин. Первый человек в космосе», — сказал Алберто в эфире клубного Youtube-канала.
На счету Алберто 30 голов и шесть передач в 100 матчах за «Интернасьонал». Контракт нападающего с клубом был рассчитан до 31 июля 2025 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн. «Зениту» нападающий обошёлся в € 24 млн.
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