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Артета высказался о конфликте с форвардом Пьер-Эмериком Обамеянгом

Артета высказался о конфликте с форвардом Пьер-Эмериком Обамеянгом
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о конфликте с нападающим «Барселоны» Пьер-Эмериком Обамеянгом, который ранее выступал в составе «канониров».

«Это его мнение. Нужно уважать его слова. Я благодарен Обамеянгу за то, что он сделал в клубе, за его вклад.

Я вижу себя в этой ситуации решением, а не проблемой. Я на 100% был решением. Могу любому посмотреть в глаза.

Я многое делаю неправильно, это точно. Но намерения у меня всегда самые лучшие. Речь идёт не о моём благе, я стараюсь для клуба и команды. Думаю, всё закончилось наилучшим образом для всех. Когда всё меняется, и контекст меняется. Это часть футбола», — цитирует Артету Sky Sports.

Видеообзор матча 23-го тура Примеры «Барселона» — «Атлетико»:

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