Юри Алберто: мы с Клаудиньо пересекались на турнирах в «Сантосе»

Нападающий «Зенита» Юри Алберто рассказал о дружбе с полузащитником сине-бело-голубых Клаудиньо.

«Роналдо или Левандовски? Роналдо, без каких-либо сомнений. Однажды мне довелось встретиться и познакомиться с ним — было очень круто. Клаудиньо я помню по «Сантосу». Мы с ним были в разных возрастных категориях, но периодически пересекались на тренировках или турнирах. В то время мы нечасто общались, зато сейчас есть что вспомнить и обсудить». — сказал Алберто в эфире клубного Youtube-канала.

На счету Алберто 30 голов и 6 результативных передач в 100 матчах за «Интернасьонал». Контракт нападающего с клубом был рассчитан до 31 июля 2025 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн. «Зениту» нападающий обошёлся в € 24 млн.