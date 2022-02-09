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Мать Роналду встретилась с Папой Римским и подарила ему футболку сборной Португалии

Мать Роналду встретилась с Папой Римским и подарила ему футболку сборной Португалии
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Долореш Авейру, мать нападающего «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду, встретилась с Папой Римским Франциском.

Авейру подарила понтифику футболку национальной сборной Португалии. По этому поводу мать Роналду написала в «инстаграме»: «Уникальные эмоции, спасибо».

Фото Авейру с Папой Римским Франциском.

36-летний Роналду выступает за «Манчестер Юнайтед» с августа 2021 года, перейдя из «Ювентуса» за € 15 млн. В нынешнем сезоне в 19 матчах Премьер-лиги португальский форвард забил восемь голов и отдал три результативные передачи. Также на его счету шесть голов в пяти встречах группового раунда Лиги чемпионов. Контракт Роналду истекает в 2023 году.

Видеообзор матча 24-го тура АПЛ «Бёрнли» — «Манчестер Юнайтед»:

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