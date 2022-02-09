«Позорное решение». Журналист раскритиковал Мойеса за включение Зума в состав

Журналист Крис Пекхэм высказался о решении главного тренера «Вест Хэм Юнайтед» Дэвида Мойеса включить защитника Курта Зума в состав на матч 24-го тура английской Премьер-лиги с «Уотфордом» (1:0) после инцидента с кошкой.



«Это позорное решение. Футболисты задают общественные стандарты, и Дэвид Мойес доказал, что эти стандарты ему безразличны.



Мы не можем оправдывать такое поведение. «Вест Хэм» должен был послать чёткий сигнал. Людям это было отвратительно. Болельщики освистывали Зума.



Это решение показывает полное отсутствие связи между клубом и болельщиками. Это не внутренний вопрос. Это преступление. Они явно думают, что это сойдёт им с рук, потому что это животное, а не человек», — цитирует Пекхэма BBC.



Напомним, ранее Зума опубликовал видео, где бьёт свою кошку.

Видеообзор матча 24-го тура АПЛ «Вест Хэм» — «Уотфорд»:

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