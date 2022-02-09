Алберто: шёл в зал, когда узнал об интересе «Зенита». После этого стал работать втройне

Нападающий «Зенита» Юри Алберто рассказал о моменте, когда он узнал об интересе сине-бело-голубых.

«Я был на каникулах, когда были первые разговоры с клубом. Никогда не люблю проводить отпуск совсем уж в ленивом режиме, мне нравится тренироваться в это время. Например, если в распоряжении есть 30 выходных, я полностью отдыхаю половину из них, ничего не делаю. А в оставшееся время работаю над возвращением на поле. Когда узнал о предложении «Зенита», как раз шёл в тренажёрный зал — и после такой новости стал работать втройне», — сказал Алберто в эфире клубного YouTube-канала.



На счету Алберто 30 голов и шесть передач в 100 матчах за «Интернасьонал». Контракт нападающего с клубом был рассчитан до 31 июля 2025 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн. «Зениту» нападающий обошёлся в € 24 млн.