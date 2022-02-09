Главный тренер «Тоттенхэма» Конте высказался о переходе Эриксена в «Брентфорд»

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Антонио Конте высказался о переходе датского полузащитника Кристиана Эриксена в «Брентфорд».
«Мы не говорили о возвращении Эриксена. Я удивлён этой ситуацией… Думал, что ему нужно больше времени для возвращения, чтобы снова играть в Англии.
Для «шпор» он — часть истории, и его возвращение сюда может стать хорошим вариантом», — приводит слова Конте журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
Ранее Эриксен подписал контракт с «Брентфордом» до конца нынешнего сезона с возможностью продления ещё на год.
Напомним, итальянский «Интер» решил расторгнуть контракт с футболистом, у которого установлен кардиовертер-дефибриллятор, после того как 12 июня в концовке первого тайма матча Евро-2020 Дания — Финляндия (0:1) Эриксен упал на газон и не смог подняться. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле на протяжении 15 минут, затем его увезли в больницу. Позднее выяснилось, что футболист перенёс остановку сердца. В итальянской Серии A игроков с кардиостимуляторами не допускают к матчам.
Видеообзор матча 23-го тура АПЛ «Брентфорд» — «Вулверхэмптон»:
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