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У игрока «Вест Хэма» Курта Зума забрали кошек

У игрока «Вест Хэма» Курта Зума забрали кошек
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Королевское общество по предотвращению жестокого обращения с животными (RSPCA) изъяло кошек у защитника «Вест Хэм Юнайтед» и сборной Франции Курта Зума, сообщает Sky Sports.

Ранее в сети появилось видео, в котором французский футболист издевается над своим котом. По информации источника, RSPCA забрало питомцев у Зума и доставило их на осмотр к ветеринару. Животные останутся под опекой благотворительной организации, пока продолжается расследование. RSPCA также подала жалобу в суд.

Напомним, Зума перешёл в «Вест Хэм Юнайтед» из «Челси» в 2021 году. В нынешнем сезоне 27-летний французский футболист принял участие в 13 матчах английской Премьер-лиги и забил 1 гол. С 2015 года Зума вызывается в сборную Франции.

Видеообзор матча 24-го тура АПЛ «Вест Хэм» — «Уотфорд»:

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