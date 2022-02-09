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Марсьяль: «Барса» и «Ювентус» хотели подписать меня, но моим приоритетом была «Севилья»

Марсьяль: «Барса» и «Ювентус» хотели подписать меня, но моим приоритетом была «Севилья»
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Форвард Антони Марсьяль рассказал, почему решил перейти в «Севилью».

Испанский клуб в январе арендовал француза до конца сезона у «Манчестер Юнайтед».

«Барселона» разговаривала с моими агентами в январе. «Ювентус» тоже хотел подписать меня и был активен, но моим приоритетом была «Севилья». Здесь у меня есть шанс стать игроком стартового состава и регулярно играть, как я и хотел», — приводит слова Марсьяля журналист Фабрицио Романо.

Напомним, Марсьяль присоединился к «Манчестер Юнайтед» в 2015 году, перейдя из «Монако». Сумма трансфера составила € 60 млн. В этом сезоне он сыграл за манкунианцев 8 матчей в чемпионате Англии, в которых записал в свой актив один гол.

Марсьяль забивает «Эвертону» с передачи Бруну:

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