«Урал» уступил армянскому «Арарату» в товарищеском матче в ОАЭ

В товарищеском матче на сборе в Объединённых Арабских Эмиратах «Урал» встречался с армянским «Араратом». Игра прошла на стадионе «Халид Бин Мохаммед» в Шардже и завершилась победой армянского клуба со счётом 2:1.
На 4-й минуте встречи счёт открыл футболист «Арарата» Артём Аванесян. Через 6 минут преимущество армянского клуба упрочил игрок Вильфрид Эза. На 71-й минуте единственный гол «Урала» забил полузащитник Эрик Бикфалви.
Напомним, «Урал» в 18 матчах набрал 19 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидирует в соревнованиях санкт-петербургский «Зенит», набравший 38 очков в 18 встречах. «Арарат» набрал 40 очков в 15 играх и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Армении. Действующий чемпион страны — «Алашкерт».
- 9 февраля 2022
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