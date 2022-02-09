«Урал» уступил армянскому «Арарату» в товарищеском матче в ОАЭ

В товарищеском матче на сборе в Объединённых Арабских Эмиратах «Урал» встречался с армянским «Араратом». Игра прошла на стадионе «Халид Бин Мохаммед» в Шардже и завершилась победой армянского клуба со счётом 2:1.



На 4-й минуте встречи счёт открыл футболист «Арарата» Артём Аванесян. Через 6 минут преимущество армянского клуба упрочил игрок Вильфрид Эза. На 71-й минуте единственный гол «Урала» забил полузащитник Эрик Бикфалви.



Напомним, «Урал» в 18 матчах набрал 19 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидирует в соревнованиях санкт-петербургский «Зенит», набравший 38 очков в 18 встречах. «Арарат» набрал 40 очков в 15 играх и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Армении. Действующий чемпион страны — «Алашкерт».