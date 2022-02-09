Аспиликуэта: по прошествии 10 лет я понял, насколько сложно выиграть клубный ЧМ

Капитан «Челси» Сесар Аспиликуэта поделился ожиданиями от клубного чемпионата мира.



В полуфинале турнира лондонцы сегодня сыграют с саудовским «Аль-Хилялем». Вчера в финал уже пробился бразильский «Палмейрас». Аспиликуэта является единственным футболистом нынешнего состава «Челси», кто проиграл на этом турнире в финале 2012 года.

«Думаю, по прошествии 10 лет я понял, насколько сложно выиграть этот турнир. В том финальном матче мы проиграли «Коринтиансу», и у меня были другие ощущения, это был мой первый сезон в клубе, мы играли во всех турнирах, и, возможно, казалось, что это было проще, чем есть на самом деле. А потом со временем понимаешь, насколько сложно квалифицироваться из АПЛ в Лигу чемпионов, а потом пройти весь путь в ЛЧ, чтобы победить и в итоге оказаться здесь.

Я действительно мотивирован. Было очень неприятно проиграть в 2012 году, а выиграть его впервые для клуба будет очень тяжело. Это имеет большое значение для всех, для болельщиков, мы представляем Европу, и после всего пути, который нам пришлось пройти, мы должны полностью выложиться», — цитирует испанца сайт «Челси».