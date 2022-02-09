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«Нижний Новгород» обыграл эстонскую «Левадию» в товарищеском матче

«Нижний Новгород» обыграл эстонскую «Левадию» в товарищеском матче
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В товарищеском матче «Нижний Новгород» встречался с эстонским клубом «Левадия». Игра завершилась победой нижегородской команды со счётом 2:0.

Уже на 2-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Нижнего Новгорода» Тимур Сулейманов. На 75-й минуте защитник Виктор Александров упрочил преимущество нижегородской команды в счёте.

Напомним, «Нижний Новгород» в 18 матчах набрал 19 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит», в 18 встречах набравший 38 очков. В следующем туре Российской Премьер-Лиги после зимнего перерыва «Нижний Новгород» сыграет с «Уралом». Встреча пройдёт в Нижнем Новгороде 26 февраля.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
09 февраля 2022, среда. 17:00 МСК
Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
Окончен
2 : 0
Левадия
Таллин, Эстония
1:0 Сулейманов – 2'   2:0 Александров – 75'
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