Эджуке — о пробках в Москве: никогда такого не видел. Выехал к барберу в 3, а приехал в 6

Нападающий ЦСКА Чидера Эджуке рассказал о жизни в Москве.



«К счастью, я перешёл в конце лета. Успел застать немного солнца перед зимой. С остальным быстро разобрался.



С какими трудностями сталкивался? Пробки, эти безумные пробки! Никогда такого не видел. Вся Москва состоит из пробок. Даже не думал, что такое возможно. Однажды ехал с базы к барберу. Выехал в три часа, а приехал только в шесть. Конечно же, опоздал. Теперь всегда закладываю время на пробки. Принимаю их как должное.



Никак не могу привыкнуть к языку. На поле всё понимаю, но не более того. Думаю о том, чтобы наконец начать учить русский.



Сочи и Санкт-Петербург — великолепные места! Еще мнё понравилась Казань. И Екатеринбург! Когда впервые услышал название этого города, подумал: что это вообще такое? А он оказался приятным», — сказал Эджуке в интервью Sport24.