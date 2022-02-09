Роналду: дети — лучшее, что может предложить мир. Болельщики — лучшие в футболе

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду опубликовал философский пост в соцсетях.
«Дети есть и всегда будут лучшим, что может предложить мир, и мы должны защищать их любой ценой.
Болельщики были и всегда будут лучшими в футболе. Мы должны уважать всё, с чем они сталкиваются и что переживают ради своих клубов», – написал Роналду в своём «твиттере», выложив фото, где приветствует маленького фаната.
Фото можно посмотреть в «твиттере» Роналду.
37-летний Роналду выступает за «Манчестер Юнайтед» с августа 2021 года. В нынешнем сезоне в 19 матчах Премьер-лиги португальский форвард забил восемь голов и отдал три результативные передачи. Также на его счету шесть голов в пяти встречах группового раунда Лиги чемпионов. Контракт Роналду истекает в 2023 году.
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