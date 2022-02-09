Компания adidas расторгла контракт с Зума

Защитник «Вест Хэма» Курт Зума лишился спонсорского контракта с компанией adidas.
«Мы завершили наше расследование и можем подтвердить, что Курт Зума больше не является спортсменом, работающим по контракту с adidas», – говорится в заявлении компании, которое приводит Sky Sports.
Напомним, ранее в сети появилось видео, в котором французский футболист издевается над своим котом. Королевское общество по предотвращению жестокого обращения с животными (RSPCA) забрало питомцев у Зума и доставило их на осмотр к ветеринару. Животные останутся под опекой благотворительной организации, пока продолжается расследование. RSPCA также подала жалобу в суд. «Вест Хэм» оштрафовал Зума на £ 250 тыс.
Напомним, Зума перешёл в «Вест Хэм» из «Челси» в 2021 году. В нынешнем сезоне 27-летний французский футболист принял участие в 13 матчах английской Премьер-лиги и забил 1 гол.
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