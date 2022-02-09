Эджуке: «Динамо» и «Зенит» оторвались, но всё может измениться. У ЦСКА сильная команда

Нападающий ЦСКА Чидера Эджуке подвёл итоги первой части сезона.

Армейцы с 30 очками занимают 4-е место в РПЛ, в 8 очках от лидирующего «Зенита».



«Доволен [первой частью сезона]. Набрали достаточно много очков и ушли на зимнюю паузу на высоком месте. От третьего отстаём всего на одно очко! До «Динамо» и «Зенита» отрыв, конечно, побольше, но всё ещё может измениться. У нас сильная команда и хороший подбор игроков. Все рвутся на поле и прогрессируют. Главное, что мы улучшаем нашу игру шаг за шагом, работаем над качеством. К весне все будут готовы выкладываться на максимум.



Команда всегда хочет побеждать и брать по три очка в каждом матче. В некоторых играх нам и правда повезло, но в футболе удача многое значит. Ещё немного везения нам бы не помешало!» — сказал Эджуке в интервью Sport24.