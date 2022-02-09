Бруно Фукс: Набабкин — это Каземиро, Магнуссон — Марсело. А Дзага — Дзагиньо, он уникален

Защитник ЦСКА Бруно Фукс дал комментарий после товарищеского матча с датским «Люнгбю» (3:2).

«Матч мы провели в целом на достойном уровне. Взаимодействие улучшается, мы понимаем друг друга, знаем передвижения, уровень физики растёт. Товарищеские игры в этом очень помогают, мы мало-помалу приобретаем игровые, боевые кондиции, нужный тонус. Сегодня мы получили два гола, но оба — нелогичных. В тех эпизодах соперник не переиграл нас, два мяча залетели во многом случайно. Не было такого, что «Люнгбю» что-то создал, а мы не отоборонялись. Стечение обстоятельств, не более того. Мы стараемся минимизировать подобные моменты.



Играть с первых минут — очень важно, в том числе и для центрального защитника. Но я пока совершенно очевидным образом не считаю себя игроком стартового состава. У нас собраны великолепные футболисты, особенно в линии обороны. Выбирает всегда тренер, а задача игроков — проявлять себя, чтобы сделать этот выбор максимально трудным. Мы все хотим, чтобы у наших наставников была приятная головная боль — кого ставить на официальные матчи.



Что из последнего на сборах запомнилось? Как Дзага прозвал Набу Андреа Пирло, когда тот стал играть опорника. Ему очень это идёт (смеётся).

Наба — не только Пирло, ещё и Каземиро. Магнуссон — Марсело (исландский защитник в это время проходил мимо. — Прим. «Чемпионата»). А Дзагу я не могу ни с кем сравнить. Он — уникальный, у него техника бразильца. Поэтому его правильнее всего называть Дзагиньо», — цитирует Фукса пресс-служба ЦСКА.