Шакири перешёл из «Лиона» в «Чикаго Файр» за $ 7,5 млн
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«Чикаго Файр» на своём официальном сайте объявил о переходе вингера «Лиона» и сборной Швейцарии Шердана Шакири.
Трансфер 30-летнего футболиста стал самым дорогим в истории «Чикаго», тем не менее конкретную сумму клуб МЛС не называет. СМИ сообщали о том, что американцы заплатят $ 7,5 млн. Шакири подписал контракт, рассчитанный до конца 2024 года.
Шакири в 16 матчах текущего сезона забил два гола и отдал три голевые передачи. Контракт вингера с «Лионом» истекал в 2024 году, портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в € 8 млн.
Ранее Шакири выступал в составе английских «Ливерпуля» и «Сток Сити», а также итальянского «Интера» и немецкой «Баварии». Начинал карьеру игрок в составе швейцарского «Базеля».
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