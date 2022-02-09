«Челси» обыграл «Аль-Хиляль» благодаря голу Лукаку и вышел в финал клубного ЧМ

«Челси» одержал победу над «Аль-Хилялем» в полуфинале клубного чемпионата мира. Встреча прошла в Абу-Даби на «Мохаммед бин Зайед Стэдиум» и завершилась со счётом 1:0 в пользу лондонской команды.

Единственный гол на 32-й минуте забил бельгийский нападающий Ромелу Лукаку. Он воспользовался грубой ошибкой игрока «Аль-Хиляля» и отправил мяч в ворота с близкого расстояния.

«Челси» вышел в финал клубного чемпионата мира, где встретится с бразильским «Палмейрас», который в полуфинале одержал победу над египетским «Аль-Ахли» (2:0). Финал турнира пройдёт в субботу, 12 февраля.

Клубный чемпионат мира — 2021. Полуфинал

«Аль-Хиляль» (Эр-Рияд, Саудовская Аравия) — «Челси» (Лондон, Англия) — 0:1 (0:1)

Гол: Лукаку (32)