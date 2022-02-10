Радимов — о сопернике «Зенита» в ЛЕ: если что-то не получится, может начаться истерика

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился мнением о «Бетисе», с которым «Зениту» предстоит встретиться в Лиге Европы. Ранее Радимов посетил матч «Бетиса» с «Вильярреалом».

«Безусловно, «Бетис» — хорошая команда с сильными исполнителями. Плюс с «Вильярреалом» он играл на своём поле. Но соперник попался «Бетису» очень крепкий. Было видно, что команда Унаи Эмери грамотно перестраивается, не даёт хозяевам никакого пространства. Если «Зенит» сыграет так же дисциплинированно, шансы есть. Если кто-то где-то будет недобегать, то придётся очень сложно. Когда «Бетис» выходит вперёд, может снести любую команду. Знаю об этом, так как слежу за испанским чемпионатом. А вот будет что-то не получаться у «Бетиса» — может начаться истерика.



«Бетис» выше «Барселоны» и «Атлетико» в Примере? В конце чемпионата «Барса» будет выше. Вот увидите. Вообще, посчитайте, сколько матчей «Бетис» сыграл за последнее время, тем более фактически одним составом. Игроки устали — в конце матча с «Вильярреалом» у двух человек ноги сводило. Это показатель того, что футболистам «Бетиса» тяжело физически и психологически. А впереди опять игры на Кубок Испании и в Примере.



С другой стороны, «Зениту» сейчас не хватает игрового ритма. Вот и посмотрим, что хуже: выходить на поле каждые два-три дня или долго готовиться, не имея практики. Я бы, наверное, предпочёл играть, пусть даже в сложном графике. Но, надеюсь, «Зенит» сможет выдержать. По крайней мере, если бы я не посмотрел вживую матч «Бетиса», то сказал бы, что у нас минимум шансов. А теперь, думаю, 50 на 50. Если, опять же, «Зенит» сыграет грамотно и компактно, как это было во многих матчах», — передаёт слова Радимова корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.