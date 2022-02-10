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«Думаю, он готов». Радимов назвал сильные стороны юного вратаря «Зенита» перед матчами ЛЕ

«Думаю, он готов». Радимов назвал сильные стороны юного вратаря «Зенита» перед матчами ЛЕ
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Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился мнением о возможном выступлении голкипера «Зенита» Даниила Одоевского в матчах Лиги Европы с «Бетисом». Ранее специалист работал с вратарём в фарм-клубе «Зенита».

«Свой первый матч он сыграл в 16 лет. Это было три года назад. У нас получил травму голкипер перед матчем с «Велесом» в Москве. Мы поставили Одоевского против лидера, который вскоре вышел в ФНЛ. Даниил сыграл очень хорошо. Мы пропустили гол в концовке, проиграли — 0:1. После матча я подошёл к тренеру вратарей и попросил его узнать, как Одоевский выдержал эту игру. Ждал любого ответа — что было страшно, волнительно или ещё что-то в этом духе. Но он меня просто поразил. Даниил сказал: «Мне было так интересно!» Представляете, это говорит пацан, дебютирующий в 16-летнем возрасте в мужском футболе!

Выдержит ли Одоевский матчи с «Бетисом»? Ну, сейчас ему уже не 16 лет, а 19. Понятно, что он с такими соперниками ещё не играл, но, мне кажется, Одоевский психологически устойчивый парень. Думаю, он к этому готов. Сильные качества? Чтение игры, реакция. Он не два метра ростом, но прилично играет на выходе. И ногами хорошо играет», — передаёт слова Радимова корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.

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