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Алексей Березуцкий прокомментировал победу ЦСКА в матче с датским «Люнгбю»

Алексей Березуцкий прокомментировал победу ЦСКА в матче с датским «Люнгбю»
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Главный тренер московского ЦСКА Алексей Березуцкий поделился мнением об игре своих подопечных в товарищеском матче с датским «Люнгбю» (3:2).

«Хорошо, что матч получился результативным. Есть пища для размышлений. По сравнению с прошлой игрой было больше негативных моментов, но и позитивные тоже были.

Что касается итогов второго сбора, мы успели сделать всё, что запланировали. Команда получила хорошую нагрузку на сборе. Сейчас у ребят будет пара выходных дней, а дальше мы приступаем к самой важной части подготовки к сезону. На третьем сборе в товарищеских матчах уже будет наигрываться основной состав. Упор будет сделан на тактическую подготовку», — сказал Березуцкий в интервью клубной пресс-службе.

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