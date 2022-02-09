PETA призвала Дешама исключить Зума из сборной Франции

PETA, организация, занимающаяся защитой прав животных («Люди за этичное отношение к животным»), призвала главного тренера сборной Франции Дидье Дешама исключить защитника «Вест Хэм Юнайтед» Курта Зума из национальной команды.



«Любой, кто обращается с животным столь вопиющим образом, должен нести ответственность за свои действия, и поэтому мы просим Дидье Дешама исключить его из сборной Франции. Решение разрешить Зума представлять Францию на таком крупном международном турнире, как чемпионат мира по футболу, запятнало бы репутацию страны и дало бы тревожный сигнал молодёжи, болельщикам, а также французской и мировой общественности о том, что Франция не воспринимает жестокое обращение с животными всерьёз», — приводит слова вице-президента PETA в Европе Мими Бехецки Presse Agence.



Ранее в сети появилось видео, в котором французский футболист издевается над своим котом.

Новость по теме Глава Федерации футбола Франции назвал поступок Зума идиотским и жестоким