PETA призвала Дешама исключить Зума из сборной Франции

PETA, организация, занимающаяся защитой прав животных («Люди за этичное отношение к животным»), призвала главного тренера сборной Франции Дидье Дешама исключить защитника «Вест Хэм Юнайтед» Курта Зума из национальной команды.
«Любой, кто обращается с животным столь вопиющим образом, должен нести ответственность за свои действия, и поэтому мы просим Дидье Дешама исключить его из сборной Франции. Решение разрешить Зума представлять Францию на таком крупном международном турнире, как чемпионат мира по футболу, запятнало бы репутацию страны и дало бы тревожный сигнал молодёжи, болельщикам, а также французской и мировой общественности о том, что Франция не воспринимает жестокое обращение с животными всерьёз», — приводит слова вице-президента PETA в Европе Мими Бехецки Presse Agence.
Ранее в сети появилось видео, в котором французский футболист издевается над своим котом.
- 9 февраля 2022
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