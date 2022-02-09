Тренер «Челси»: разговор с Тухелем в перерыве сильно помог игрокам

Тренер «Челси» Жолт Лёв прокомментировал победу над «Аль-Хилялем» (1:0) в полуфинале клубного чемпионата мира.

«Мы проделали большой объём работы, однако нам немного не хватало свободы действий и ритмичности. Поначалу мы слегка нервничали и ошибались в простых ситуациях. Мы приложили много сил, чтобы справиться с этим, и это было нелегко.

Нам было важно выйти в финал этого соревнования. Нам ещё не удавалось выиграть этот трофей, и это давило на игроков. Тем не менее мы справились, имели шансы забить второй гол и при этом смогли сохранить свои ворота в неприкосновенности.

В перерыве мы разговаривали с Томасом. Он оценил игру так же, как и мы, отметив определённую нервозность и множество потерь в простых ситуациях. В перерыве мы обсудили это с командой и помогли футболистам успокоиться, собраться, поймать игровой ритм и не стремиться усложнять игру в трудных ситуациях. Разговор с Томасом сильно помог команде», — цитирует Лёва сайт «Челси».

Напомним, Томас Тухель пока не может присоединиться к «Челси» в Абу-Даби, так как заболел коронавирусом. Возможно, немецкий специалист прибудет к финалу, который состоится 12 февраля.