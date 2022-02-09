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«ПСЖ» тратит на зарплаты больше всех в Европе. 37% от общей суммы во французской Лиге 1

«ПСЖ» тратит на зарплаты больше всех в Европе. 37% от общей суммы во французской Лиге 1
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Стало известно, сколько «Пари Сен-Жермен» тратит на зарплаты футболистов, сообщает L'Equipe.

По информации источника, зарплатная ведомость французского клуба составляет € 629 млн. В эту сумму входят € 136 млн в виде различных отчислений. У «ПСЖ» самая высокая зарплатная ведомость среди всех европейских клубов. Это 37% от суммы, которую тратят на зарплаты игроков все команды французской Лиги 1 (€ 1,73 млрд).

Напомним, минувшим летом игроками «Пари Сен-Жермен» стали нападающий Лионель Месси, полузащитник Жоржиньо Вейналдум, голкипер Джанлуиджи Доннарумма, а также защитники Серхио Рамос и Ашраф Хакими.

«Пари Сен-Жермен» в 23 матчах набрал 56 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2021/2022.

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