«ПСЖ» тратит на зарплаты больше всех в Европе. 37% от общей суммы во французской Лиге 1

Стало известно, сколько «Пари Сен-Жермен» тратит на зарплаты футболистов, сообщает L'Equipe.



По информации источника, зарплатная ведомость французского клуба составляет € 629 млн. В эту сумму входят € 136 млн в виде различных отчислений. У «ПСЖ» самая высокая зарплатная ведомость среди всех европейских клубов. Это 37% от суммы, которую тратят на зарплаты игроков все команды французской Лиги 1 (€ 1,73 млрд).



Напомним, минувшим летом игроками «Пари Сен-Жермен» стали нападающий Лионель Месси, полузащитник Жоржиньо Вейналдум, голкипер Джанлуиджи Доннарумма, а также защитники Серхио Рамос и Ашраф Хакими.



«Пари Сен-Жермен» в 23 матчах набрал 56 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2021/2022.