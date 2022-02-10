«Астон Вилла» и «Лидс» сыграли вничью — 3:3. Коутиньо забил и отдал две голевые передачи

«Астон Вилла» и «Лидс» сыграли вничью в матче 24-го тура английской Премьер-лиги. Встреча прошла в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк» и завершилась со счётом 3:3.

На 9-й минуте Дэниелу Джеймсу дали принять мяч в штрафной, после чего валлиец пробил из-под защитника точно в дальний нижний угол ворот.

Гол Джеймса:

На 30-й минуте Мэтти Кэш справа прострелил в штрафную гостей, где Филиппе Коутиньо дали после обработки нанести удар — мяч от штанги залетел в сетку ворот.

Гол Коутиньо:

На 38-й минуте Коутиньо шикарным пасом из глубины разрезал оборону гостей, Джейкоб Рэмси обработал мяч перед входом в штрафную, чуть продвинулся вперёд и здорово пробил под опорную ногу вратарю.

Гол Рэмси:

На 43-й минуте Коутиньо вновь продемонстрировал свои диспетчерские качества, выдержав паузу и своевременно покатив мяч на ход Рэмси, который уже из пределов штрафной пробил точно в ближнюю девятку.

Дубль Рэмси:

В компенсированное к первому тайму время после прострела Родриго во вратарскую защитники «Астон Виллы» не смогли выбить мяч подальше от ворот, позволив Джеймсу в борьбе головой протолкнуть мяч в сетку.

Дубль Джеймса:

На 63-й минуте Диего Льоренте подхватил мяч в штрафной и сравнял счёт в игре.

Гол Льоренте:

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Хозяева заканчивали встречу вдесятером: на 87-й минуте вторую жёлтую карточку получил защитник Эзри Конса.

«Астон Вилла» набрала 27 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ. «Лидс» (23) — 15-й.