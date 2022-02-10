Дивеев прокомментировал возвращение Василия Березуцкого в ЦСКА

22-летний защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев высказался о возвращении в армейский клуб тренера и экс-игрока красно-синих Василия Березуцкого, ранее работавшего в штабе Виктора Гончаренко в «Краснодаре».

«Возвращение Василия Березуцкого? Я ему рад. Помню, когда он приходил ещё при Гончаренко, был такой же позитивный. И сейчас тоже дал нам положительных эмоций, подшучивает на тренировках.

В первый приход он мне скорее не «пихал», а подсказывал. «Пихач» — это когда какой-то игрок орёт именно на тебя во время матча. Или главный тренер кричит, что так делать нельзя. А Василий Владимирович подсказывал: что сделал не так, как надо было сыграть. Потому что он опытный человек.

Нервная реакция на его подсказ? Наверное, у каждого футболиста так. Когда у тебя что-то не получается и тебе ещё указывают на ошибки, а ты сам всё это понимаешь, хочется что-то ответить. Но потом осознаёшь, что это главный тренер (или его помощник) и ты не можешь этого сделать», — приводит слова Дивеева «Спорт-экспресс».