Черчесов прокомментировал победу «Ференцвароша» в 1/8 финала Кубка Венгрии

58-летний российский специалист Станислав Черчесов, возглавляющий венгерский «Ференцварош», высказался о победе в матче с «Вашашем» (2:0) в 1/8 финала Кубка Венгрии.
«Самое главное, что нам удалось продвинуться в Кубке Венгрии, может быть, это сейчас немного успокоит команду. Несмотря ни на что, нам нужно готовиться к следующему матчу в чемпионате Венгрии с «Залаэгерсегом» в эти выходные. Все матчи разные, главное – это победа и то, чтобы те, без кого пришлось обойтись, успешно вернулись. Мы узнаём друг друга лучше и шаг за шагом идём дальше, что тоже много значит.
Доволен ли отношением команды? Да, но в некоторых ситуациях мы могли сыграть организованнее и спокойнее. Игроки только недавно собрались, и нам нужно время, чтобы сыграться.
Выступление Желько Гаврича? Это очень полезный игрок, он хорошо показывает себя на тренировках, и с его включением мы смогли дать немного отдохнуть Роберту Маку. У нас достаточно игроков на разные позиции, поэтому мы можем проводить ротацию», — приводит слова Черчесова пресс-служба «Ференцвароша» на официальном сайте клуба.
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