В «Челси» уверены, что Тухель вернётся к финалу клубного чемпионата мира

Представители лондонского «Челси» полны уверенности в том, что заразившийся коронавирусом главный тренер команды Томас Тухель сумеет присутствовать на финальном матче клубного чемпионата мира.



«Все мы надеемся, что Томас как можно скорее получит разрешение лететь. На данный момент он соблюдает все протоколы и находится на самоизоляции. Мы каждый день проводим ПЦР-тесты, и, как только мы получим первый отрицательный результат, можно будет поднимать вопрос о вылете Томаса. Мы ждем этого и уверены, что он сможет присутствовать на финальном матче», — приводит слова тренера «Челси» Жолта Лёва официальный сайт клуба.



Напомним, в полуфинале турнира «Челси» обыграл клуб из Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» со счётом 1:0.



За звание победителя клубного чемпионата мира «Челси» в субботу поспорит с бразильским «Палмейрасом».



Клубный чемпионат мира проходит в Саудовской Аравии.

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