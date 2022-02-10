В Германии вновь вернулись к обсуждению введения системы плей-офф для определения чемпиона

В Германии снова набирает обороты тема возможного введения системы игр на выбывание для определения чемпиона, а виной этому – слова нового руководителя главы Немецкой федерации футбола 45-летней Донаты Хопфен. Об этом информирует Kicker.
«Лига, конечно, была бы более привлекательной, если бы у неё было больше конкуренции на вершине. Для меня нет святых коров. Если плей-офф нам помогает, то мы будем обсуждать это», — заявила Хопфен.
На её слова уже отреагировал глава совета директоров мюнхенской «Баварии» Оливер Кан: «Мне интересно подумать о новых моделях, таких как плей-офф для Бундеслиги. Даже в Лиге чемпионов, начиная с 2024 года, появится новый формат, от которого много ожиданий. Режим в Бундеслиге с полуфиналами и финалами будет означать напряжение для болельщиков. Так что имеет смысл прокручивать такую мысль. Мы в «Баварии" всегда открыты для новых идей».
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