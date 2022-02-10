«Впереди ещё много тяжелых игр». Гвардиола дал понять, что борьба за титул не закончена

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает, что у его команды нет никаких причин начинать заранее отмечать чемпионство в Англии.
«У «Ливерпуля» остаются два перенесённых матча, после этого мы увидим, каким будет разрыв. Впереди еще 14 игр, много очков, за которые нужно бороться, и более сложные игры, чем сегодня. Все соперники являются жёсткими конкурентами, но на данном этапе набрать 60 очков — это впечатляет, мы невероятно хорошо справились с задачей», — сказал Гвардиола после победы своей команды над «Брентфордом» (2:0), сообщает Би-би-си.
Напомним, «Манчестер Сити» в 24 матчах набрал 60 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022.
«Ливерпуль», который провел 22 встречи, занимает вторую строчку, имея в своём активе 48 очков.
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