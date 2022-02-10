Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Впереди ещё много тяжелых игр». Гвардиола дал понять, что борьба за титул не закончена

«Впереди ещё много тяжелых игр». Гвардиола дал понять, что борьба за титул не закончена
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает, что у его команды нет никаких причин начинать заранее отмечать чемпионство в Англии.

«У «Ливерпуля» остаются два перенесённых матча, после этого мы увидим, каким будет разрыв. Впереди еще 14 игр, много очков, за которые нужно бороться, и более сложные игры, чем сегодня. Все соперники являются жёсткими конкурентами, но на данном этапе набрать 60 очков — это впечатляет, мы невероятно хорошо справились с задачей», — сказал Гвардиола после победы своей команды над «Брентфордом» (2:0), сообщает Би-би-си.

Напомним, «Манчестер Сити» в 24 матчах набрал 60 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022.

«Ливерпуль», который провел 22 встречи, занимает вторую строчку, имея в своём активе 48 очков.

Новость по теме
«У нас нет нападающего, а нам нужно забивать». Гвардиола оценил матч с «Брентфордом»

Лучшие фотографии с футбольных арен Европы в нашем «инстаграме»! Подписывайся и наслаждайся.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022