Полузащитник «Спартака» Гус Тиль может перейти в «Аталанту»

Полузащитник московского «Спартака» Гус Тиль, который в настоящее время на правах аренды выступает за «Фейеноорд», может продолжить карьеру в итальянской Серии А. В услугах 24-летнего нидерландца заинтересована «Аталанта», информирует инсайдер Николо Скира в "Твиттере".

Согласно сведениям источника, агент Тиля уже провёл встречу с руководством итальянского клуба. Примечательно, что в составе «Аталанты» выступает полузащитник сборной России и экс-футболист «Локомотива» Алексей Миранчук.

Ранее сообщалось, что в услугах Тиля также заинтересована итальянская «Болонья», которая хочет заблаговременно договориться о трансфере игрока, чтобы избежать конкуренции летом. Контракт нидерландца со «Спартаком» действует до лета 2024 года. Хавбек ушел в аренду в «Фейеноорд» летом 2021 года.



Футболист перешёл в «Спартак» из АЗ летом 2019 года за € 18 млн. Тиль в составе «Фейеноорда» принял участие в 30 матчах, в которых забил 16 голов и сделал 3 голевые передачи. За «Спартак» он забил 2 гола и сделал 3 голевые передачи в 24 матчах. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость хавбека в € 6,5 млн.