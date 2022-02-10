Евгеньев, Лесовой и Тюкавин пропускают матч «Динамо» из-за медицинских противопоказаний

Защитник московского «Динамо» Роман Евгеньев, полузащитник Даниил Лесовой и нападающий Константин Тюкавин пропускают товарищеский матч с «Динамо» из Тбилиси (Грузия). Причиной стали противопоказания от медицинского штаба, сообщает пресс-служба клуба.



Напомним, сегодня, 10 февраля динамовцы также сыграют с «Сочи». 13 февраля москвичи встретятся с рижским «РФШ». На 17 февраля запланированы две игры. Утром бело-голубым предстоит противостояние с «Аланией» из Владикавказа, а вечером они встретятся с казанским «Рубином».



26 февраля «Динамо» проведёт первый после зимней паузы матч в Российской Премьер-Лиге, в котором сыграет с «Химками». Напомним, после 18 туров чемпионата страны москвичи занимают в турнирной таблице второе место, набрав 36 очков. Лидером соревнований является «Зенит» (38).

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