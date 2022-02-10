Кокорин попал в заявку «Фиорентины» на матч 1/4 финала Кубка Италии с «Аталантой»

«Фиорентина» объявила заявку на матч 1/4 финала Кубка Италии с «Аталантой». В состав «фиалок» на четвертьфинальную встречу вошёл российский нападающий Александр Кокорин.

Заявка опубликована в официальном "твиттере" «Фиорентины»

Матч «Аталанта» — «Фиорентина» состоится сегодня, 10 февраля. Игра пройдёт на стадионе «Атлети Адзурри» (Бергамо, Италия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск.

Примечательно, что российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук пропустит этот матч из-за повреждения.

Напомним, 8 января стало известно, что российский нападающий стал обладателем сатирической награды «Золотая урна». Александр Кокорин победил в номинации «шут года» в итальянском футболе.

Кокорин выступает за «Фиорентину» с января 2021 года, проведя за это время девять матчей в итальянской Серии А (ни одного в старте) и отметившись лишь двумя заработанными жёлтыми карточками.