Россия опустилась на 35-е место в рейтинге ФИФА

Сборная России в обновлённом рейтинге ФИФА опустилась на одну строчку — с 34-го на 35-е место. Команда Валерия Карпина находилась на 34-й позиции с ноября 2021 года.

В первой тройке изменений не произошло. Сборная Бельгии продолжает возглавлять рейтинг. Второе место занимает Бразилия, третье — Франция.

На четвёртое место поднялась сборная Аргентины, сместив оттуда на пятую строчку Англию. Остальная десятка осталась без изменений. Отметим, что сборная Украины опустилась с 25-й на 27-ю строчку.

Рейтинг сборных по версии ФИФА:

1. Бельгия — 1828

2. Бразилия — 1823

3. Франция — 1786

4. Аргентина — 1766

5. Англия — 1755

6. Италия — 1740

7. Испания — 1704

8. Португалия — 1660

9. Дания — 1654

10. Нидерланды — 1653

...27. Украина — 1535

...35. Россия — 1493.

Полный рейтинг ФИФА