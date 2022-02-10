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Россия опустилась на 35-е место в рейтинге ФИФА

Россия опустилась на 35-е место в рейтинге ФИФА
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Сборная России в обновлённом рейтинге ФИФА опустилась на одну строчку — с 34-го на 35-е место. Команда Валерия Карпина находилась на 34-й позиции с ноября 2021 года.

В первой тройке изменений не произошло. Сборная Бельгии продолжает возглавлять рейтинг. Второе место занимает Бразилия, третье — Франция.

На четвёртое место поднялась сборная Аргентины, сместив оттуда на пятую строчку Англию. Остальная десятка осталась без изменений. Отметим, что сборная Украины опустилась с 25-й на 27-ю строчку.

Рейтинг сборных по версии ФИФА:

1. Бельгия — 1828
2. Бразилия — 1823
3. Франция — 1786
4. Аргентина — 1766
5. Англия — 1755
6. Италия — 1740
7. Испания — 1704
8. Португалия — 1660
9. Дания — 1654
10. Нидерланды — 1653
...27. Украина — 1535
...35. Россия — 1493.

Полный рейтинг ФИФА

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