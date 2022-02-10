Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Московское «Динамо» проиграло тбилисскому «Динамо» в товарищеском матче

Московское «Динамо» проиграло тбилисскому «Динамо» в товарищеском матче
Комментарии

Сегодня, 10 февраля, московское «Динамо» в товарищеском матче встретилось с «Динамо» из Тбилиси. Игра проходила на тренировочном поле отеля «Регнум Кария» в Белеке (Турция) и завершилась победой грузинского коллектива со счётом 1:0.

Напомним, на заключительном сборе в Белеке 13 февраля москвичи встретятся с рижским «РФШ». На 17 февраля у «Динамо» запланированы две игры. Утром бело-голубым предстоит противостояние с «Аланией» из Владикавказа, а вечером они встретятся с казанским «Рубином».

26 февраля «Динамо» проведёт первый после зимней паузы матч в Российской Премьер-Лиге, в котором сыграет с «Химками». Напомним, после 18 туров чемпионата страны москвичи занимают в турнирной таблице второе место, набрав 36 очков. Лидером соревнований является «Зенит» (38).

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
10 февраля 2022, четверг. 11:00 МСК
Динамо М
Москва, Россия
Окончен
0 : 1
Динамо Тб
Тбилиси, Грузия
0:1 Камара – 20'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022