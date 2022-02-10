Николя Анелька: думаю, Лионель Месси хорошо сыграет против «Реала»

Бывший нападающий сборной Франции Николя Анелька поделился ожиданиями от игры форварда «ПСЖ» Лионеля Месси в матче с мадридским «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов.



«Месси был в «Барселоне» всю жизнь, и ему непросто адаптироваться, поскольку в «ПСЖ» для него всё новое. Не думаю, что он хотел уходить из «Барсы». Ему пришлось уйти, и это непросто для него. Для него это нечто новое — но Месси есть Месси, и в таких играх он доказывает, что он отличный футболист. Думаю, он проведёт хороший матч с «Реалом», – цитирует Анелька Marca.



Отметим, что в Лиге чемпионов в этом сезоне Месси забил пять голов в пять матчах. Месси перешёл в «Пари Сен-Жермен» из «Барселоны» летом 2021 года. По итогам прошлого года 34-летний аргентинский футболист получил «Золотой мяч».

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