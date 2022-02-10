«Где-то рассмеялся Кокорин». Ургант — об антирекорде Роналду, который не забил в 5 матчах

Известный телеведущий и шоумен Иван Ургант в шутливой форме отреагировал на снизившуюся результативность нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, который повторил свой антирекорд 2010 года – португалец не забивает в пяти матчах подряд.
«Криштиану Роналду – самый популярный в мире футболист, спортсмен и, наверное, даже человек — повторил свой антирекорд 2010 года: в пяти играх не может поразить ворота соперника. Пять матчей не забивает… Сейчас где-то Кокорин рассмеялся: «Пять игр? Не пять сезонов, пять игр?» Сейчас непонятна причина такого спада Роналду. Мы нашли специалиста, который может всё объяснить», — сказал Ургант в новом выпуске своей передачи, после чего на экран был выведен нашумевший ролик с харизматичным дагестанским тренером:
- 10 февраля 2022
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