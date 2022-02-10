Майкл Антонио отреагировал на поступок Курта Зума

Форвард «Вест Хэма» Майкл Антонио отреагировал на поступок защитника клуба Курта Зума.
«У меня есть к вам один вопрос. Считаете ли вы, что этот поступок хуже расизма? Я не одобряю его поступок. И вообще не согласен с тем, что он сделал. Но есть люди, которые были осуждены и пойманы за расизм, и после этого играли в футбол.
Их отстранили на восемь матчей или что-то в этом роде, но сейчас люди призывают выгнать человека и лишить его средств к существованию. Я просто хочу задать вопрос всем: разве поступок Зума хуже того, что сделали люди, осуждённые за расизм?» — цитирует Антонио Sky Sports.
Ранее в сети появилось видео, в котором французский футболист издевается над своим котом. RSPCA забрало питомцев у Зума и доставило их на осмотр к ветеринару. Животные останутся под опекой благотворительной организации, пока продолжается расследование. RSPCA также подала жалобу в суд.
- 10 февраля 2022
-
15:48
-
15:39
-
15:03
-
14:56
-
14:56
-
14:08
-
14:02
-
13:50
-
13:33
-
13:16
-
13:00
-
12:41
-
12:03
-
11:44
-
11:35
-
11:18
-
11:05
-
10:57
-
10:47
-
10:36
-
10:29
-
10:06
-
10:05
-
10:00
-
09:56
-
09:42
-
09:39
-
09:21
-
07:43
-
05:57
-
04:47
-
04:24
-
04:19
-
03:26
-
03:12