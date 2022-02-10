Майкл Антонио отреагировал на поступок Курта Зума

Форвард «Вест Хэма» Майкл Антонио отреагировал на поступок защитника клуба Курта Зума.



«У меня есть к вам один вопрос. Считаете ли вы, что этот поступок хуже расизма? Я не одобряю его поступок. И вообще не согласен с тем, что он сделал. Но есть люди, которые были осуждены и пойманы за расизм, и после этого играли в футбол.



Их отстранили на восемь матчей или что-то в этом роде, но сейчас люди призывают выгнать человека и лишить его средств к существованию. Я просто хочу задать вопрос всем: разве поступок Зума хуже того, что сделали люди, осуждённые за расизм?» — цитирует Антонио Sky Sports.



Ранее в сети появилось видео, в котором французский футболист издевается над своим котом. RSPCA забрало питомцев у Зума и доставило их на осмотр к ветеринару. Животные останутся под опекой благотворительной организации, пока продолжается расследование. RSPCA также подала жалобу в суд.

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