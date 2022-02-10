Гвардиола: «Челси» — лучшая команда в мире

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что лучшая команда в мире на данный момент – это лондонский «Челси».

«Верю ли я, что «Манчестер Сити» — лучшая команда мира на данный момент? Нет, не верю. Потому что это так и есть, мы не лучшие в мире. Лучшая команда в мире – «Челси», который выиграл Лигу чемпионов», — приводит слова Гвардиолы Metro.

Напомним, «Манчестер Сити» набрал 60 очков в 24 матчах и возглавляет турнирную таблицу английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Челси» (47) — на третьем месте в таблице. «Аристократы» являются действующими обладателями кубка Лиги чемпионов. В финале прошлого розыгрыша турнира они обыграли именно «Манчестер Сити» (1:0). Единственный гол забил Кай Хаверц.

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