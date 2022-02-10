Месси, Неймар и Мбаппе тренируются в общей группе «ПСЖ» перед 1/8 финала ЛЧ с «Реалом»

Нападающие Лионель Месси, Неймар и Килиан Мбаппе тренируются в общей группе «Пари Сен-Жермен», информирует официальный сайт клуба. Таким образом, звёздное трио парижан имеет все шансы сыграть в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом».
Напомним, сегодня, 10 февраля, «ПСЖ» сыграет с «Ренном» в матче чемпионата Франции. Встреча начнётся в 23:00 мск. Первый матч «Пари Сен-Жермен» с «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 состоится 15 февраля в Париже (Франция). Ответная игра пройдёт 9 марта в Мадриде (Испания). Ранее СМИ писали, что Неймар пропустит первый матч с «Реалом» из-за травмы голеностопа.
Отметим, что в Лиге чемпионов в этом сезоне Лионель Месси забил пять голов в пять матчах. Аргентинец перешёл в «Пари Сен-Жермен» из «Барселоны» летом 2021 года.
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