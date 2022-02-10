Умяров поделился первым впечатлением о новом главном тренере «Спартака» Ваноли

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров поделился первым впечатлением о новом главном тренере красно-белых Паоло Ваноли.
«Паоло Ваноли – досконально требовательный во всех аспектах и очень эмоциональный. Виден итальянский нрав.
Сначала было непривычно, что Артём Ребров и Андрей Ещенко оказались в руководстве и тренерском штабе, а сейчас ощущение, будто они половину моей спартаковской жизни занимают эти должности. Первые ощущения: вроде только недавно передо мной сидел Артём, слева — Андрей. А потом бах — и они уже в чёрном ходят, за другими столами сидят. Теперь не Артём, а только Артём Геннадьевич», — цитирует Умярова Sport24.
Московский «Спартак» набрал 23 очка в 18 матчах и занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидирует в соревнованиях санкт-петербургский «Зенит», набравший 38 очков в 18 встречах.
- 10 февраля 2022
-
17:21
-
17:17
-
17:02
-
16:57
-
16:54
-
16:26
-
16:26
-
16:21
-
16:03
-
15:48
-
15:39
-
15:03
-
14:56
-
14:56
-
14:08
-
14:02
-
13:50
-
13:33
-
13:16
-
13:00
-
12:41
-
12:03
-
11:44
-
11:35
-
11:18
-
11:05
-
10:57
-
10:47
-
10:36
-
10:29
-
10:06
-
10:05
-
10:00
-
09:56
-
09:42