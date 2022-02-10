Умяров поделился первым впечатлением о новом главном тренере «Спартака» Ваноли

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров поделился первым впечатлением о новом главном тренере красно-белых Паоло Ваноли.



«Паоло Ваноли – досконально требовательный во всех аспектах и очень эмоциональный. Виден итальянский нрав.



Сначала было непривычно, что Артём Ребров и Андрей Ещенко оказались в руководстве и тренерском штабе, а сейчас ощущение, будто они половину моей спартаковской жизни занимают эти должности. Первые ощущения: вроде только недавно передо мной сидел Артём, слева — Андрей. А потом бах — и они уже в чёрном ходят, за другими столами сидят. Теперь не Артём, а только Артём Геннадьевич», — цитирует Умярова Sport24.



Московский «Спартак» набрал 23 очка в 18 матчах и занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидирует в соревнованиях санкт-петербургский «Зенит», набравший 38 очков в 18 встречах.

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